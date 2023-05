Lonza dans la cible des objectifs fixés pour 2023 au 1er trimestre

Lonza affiche après trois mois une performance dans la cible des objectifs fixés pour 2023. Le sous-traitant bâlois de l'industrie pharmaceutique, qui ne fournit aucun chiffre, fait part d'une demande dynamique pour les produits de sa principale division Biologics.

La demande des clients pour l'approvisionnement commercial est demeurée soutenue pour Biologics, unité qui produite notamment les vaccins contre le Covid-19 de l'américain Moderna, celle pour les services à un stade précoce se révélant elle plus faible, a indiqué mercredi l'entreprise établie à Bâle et dont le principal site de production suisse est basé à Viège, en Valais.

La division des petites molécules a enregistré des résultats solides. Dans la division Cell & Gene, les contraintes de financement dans le secteur des biotechnologies ont pesé sur la demande de services précliniques et de phase 1. Enfin, la performance de la division d'encapsulage, Capsules & Health Ingredients, a souffert du fléchissement de la demande de produits de santé grand public aux Etats-Unis.

Les projets de croissance de Lonza progressent conformément aux prévisions, ajoute le groupe. Les opérations ont commencé dans deux nouvelles installations pour les produits pharmaceutiques et les bioconjugués à Viège, tandis que la construction de l'installation commerciale à grande échelle pour les produits pharmaceutiques à Stein a débuté.

Evoquant la suite de l'exercice, Lonza confirme ses attentes pour l'ensemble de l'année 2023, le second semestre plus fort devant compenser un premier semestre plus faible, comme indiqué lors de la présentation des résultats de l'exercice 2022.

Comme annoncé lors de la publication de l'exercice 2022, Lonza a commencé début avril à restituer le capital excédentaire aux actionnaires par le biais d'un rachat d'actions à hauteur de 2 milliards de francs. Le programme devrait s'achever au cours du premier semestre 2025.

Pour mémoire, la multinationale rhénano-valaisanne a prévu sur l'année en cours de délivrer une croissance de 5% à 9% à changes constants et de maintenir sa marge Ebitda de base dans un couloir de 30% à 31%.

/ATS