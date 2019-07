Lonza acquiert des installations de production de Novartis

Lonza a signé un engagement contractuel pour l'achat d'une installation de remplissage et de finition de produits pharmaceutiques stériles de Novartis. L'accord final devrait survenir dans les prochains mois. Le montant de l'opération n'est pas dévoilé.

L'usine de Stein, en Argovie, constituera la première installation pour la fabrication stérile et les lancements commerciaux de la division Drug Product Services de Lonza.

Le fournisseur bâlois de composants pour l'industrie pharmaceutique a indiqué lundi qu'elle complètera l'offre actuelle de produits parentéraux de Lonza Pharma & Biotech à Bâle.

Les équipes opérationnelles et de direction seront maintenues. Lonza fabriquera pour Novartis sur le site, lancé en 2009, mais aussi pour d'autres clients.

L'installation permet la fabrication de formes posologiques et liquides pour des volumes allant jusqu'à 200 litres. Elle comprend aussi des bureaux, des laboratoires et des espaces de stockage.

A partir de 2020, Lonza étendra ses laboratoires de développement et d'essais de Pharma & Biotech dans un bâtiment plus grand à Bâle. L'installation de remplissage et de finition d'IbexTM Solutions devrait être opérationnelle à Viège, dans le Valais, à partir de mi-2021.

