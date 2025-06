Londres veut bannir le chalutage de fond dans 41 zones protégées

Le Royaume-Uni a dévoilé lundi un plan pour étendre à plus de la moitié de ses aires marines protégées l'interdiction du chalutage de fond, une pratique 'destructrice' et l'un des sujets phares de la conférence des Nations unies sur l'Océan qui s'ouvre lundi à Nice.

A l'issue d'une consultation avec les pêcheurs, le ministre britannique de l'Environnement Steve Reed espère pouvoir bannir cette pratique controversée dans '41 zones protégées des mers anglaises, couvrant une superficie de 30'000 kilomètres carrés'.

'Le chalutage de fond détruit les zones les plus vulnérables de nos océans (...) son impact est stupéfiant, causant des dommages incalculables non seulement aux fonds marins, censés être protégés, mais à la nature tout entière', a-t-il défendu dimanche dans le journal The Observer.

L'exploitation minière des fonds marins, la ratification du traité international sur la pollution plastique ou la régulation de la surpêche et de la pêche illégale sont au menu des discussions de la troisième conférence des Nations Unies sur les océans (Unoc3) à Nice.

Une soixantaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus lundi pour l'ouverture de ce sommet, co-organisé par la France et le Costa Rica.

/ATS