Logitech vise jusqu'à 4,7 milliards de recettes d'ici 2025/26

Logitech confirme ses objectifs pour l'exercice en cours. Le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques vise des revenus entre 4,53 et 4,71 milliards de dollars (4,04 et 4,20 milliards de francs) pour 2025/26.

Cela représenterait une évolution entre -1% et +3% des recettes sur un an et une croissance à taux de change constants entre 1% et 5%, indique le groupe dans un communiqué, en préambule de sa journée des investisseurs. Le résultat opérationnel (non Gaap) est attendu entre 720 et 780 millions de dollars.

A long terme, Logitech ambitionne d'atteindre une croissance entre 7 et 10%, pour une marge brute (non Gaap) d'au moins 40% et une marge opérationnelle (non Gaap) dans une fourchette de 15-18%.

La feuille de route pour l'exercice 2024/25 est reconduite. Elle implique des revenus entre 4,54 et 4,57 milliards de dollars (progression de 1-5% en rythme annuel ou +6,2 à +7,1% à taux de change constants). Le résultat opérationnel non-Gaap est toujours escompté entre 755 et 770 millions.

La société veut par ailleurs racheter pour 2 milliards de dollars d'actions dans les trois prochaines années.

