Logitech: performance en repli au 2e trimestre

Face à un environnement exigeant, Logitech affiche une performance en repli au 2e trimestre 2022/23. Alors que ses ventes ont baissé, le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques a vu son bénéfice net chuter en un an de 41,1% à 82,1 millions de dollars.

De juillet à fin septembre, le chiffre d'affaires s'est pour sa part hissé à 1,149 milliard de dollars (environ 1,147 milliard de francs), en recul de 12%, a précisé mardi Logitech. Hors effets de change, le repli s'est limité à 7%.

La marge brute s'est établie à 38,6%, l'inflation ayant pesé à hauteur de 3 points de base et l'appréciation du dollars pour 2 points, des baisses partiellement compensées par les mesures tarifaires et une moindre dépendance à l'égard du fret aérien.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de 26% à 156 millions de dollars, quand bien même Logitech précise avoir notamment freiné ses dépenses de marketing. Exprimé selon la norme comptable GAAP, l'Ebit s'est contracté de 29% à 127 millions de dollars.

Outre un tassement des volumes, Logitech attribue la baisse de ses bénéfices à l'augmentation des coûts due à l'inflation et l'investissement continu dans nos capacités de développement de produits. La performance s'est toutefois révélée supérieure aux attentes moyennes des analystes, lesquels, sondés par l'agence AWP, avaient anticipé un Ebit (GAAP) de 101,9 millions de dollars et 128,7 millions (non GAAP), des revenus de 1,12 milliard et un bénéfice net de 73,9 millions.

'Alors que nous entrons dans la période des fêtes, nous continuons à stimuler l'innovation, en annonçant plus de 20 produits qui exploitent les tendances à long terme du travail hybride, de la vidéo, du jeu et de la création de contenu numérique', a déclaré Bracken Darrell, directeur général de Logitech, cité dans le communiqué. 'Face aux vents contraires macroéconomiques mondiaux, nous continuerons à rechercher l'excellence opérationnelle et à proposer des innovations à la pointe du secteur.'

Départ du directeur financier

Ventilées selon les catégories, les ventes ont augmenté de 2% dans les accessoires de collaboration vidéo et ont fléchi d'autant pour les dispositifs de pointage. Hors effets de change, elles ont cependant progressé de 7% et 3%,respectivement. Les revenus des produits pour les jeux et les claviers et combinés ont diminué de respectivement 10% et 15% en dollars et de 4% et 10% à taux de change constants.

Evoquant ses perspectives, Logitech a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires devrait continuer à baisser de 4% à 8% en monnaies locales et le bénéfice d'exploitation (non-GAAP) devrait se situer entre 650 et 750 millions de dollars. Au cours de la période 2021/22, le bénéfice d'exploitation s'était monté à 900 millions.

En parallèle à la présentation de sa performance trimestrielle, Logitech a fait part du départ de son directeur financier Nate Olmestad. A la tête des finances du groupe depuis avril 2019, le responsable assumera ses fonctions le temps de la recherche d'un successeur, une démarche que l'entreprise indique avoir d'ores et déjà initiée.

/ATS