Logitech fait bondir ses ventes trimestrielles grâce au confinement

Logitech a bénéficié à plein du télétravail et de la demande pour ses produits électroniques pendant la période de confinement due au coronavirus.

Le fabricant de souris, claviers et webcams a vu ses ventes trimestrielles s'envoler et a relevé ses prévisions dans la foulée.

Entre avril et fin juin, Logitech a enregistré des recettes en hausse de 23%, ou de 25% hors effet de changes, à 791,9 millions de dollars (743,1 millions de francs), a annoncé la société lausannoise mardi dans un communiqué.

La rentabilité s'est également fortement améliorée, le résultat d'exploitation (non-Gaap) décollant de 75% sur un a à 117,3 millions de dollars. La marge afférente a du coup bondi de 4,4 points de pourcentage à 14,8%. Le bénéfice net a quant à lui pris 59,2% à 72,1 millions.

Tous ces chiffres clés ont largement dépassé les prévisions des analystes consultés par AWP.

Le directeur général Bracken Darrell a évoqué un premier trimestre 'exceptionnel', caractérisé par une forte progression des ventes dans quasiment toutes les catégories. 'Nous serons plus nombreux à travailler depuis notre domicile, les conférences vidéo vont remplacer les appels audios, les eSports vont devenir aussi importants que les sports conventionnels', a énuméré le patron américain.

De fait, les ventes de webcams ont plus que doublé à taux de changes constant à 61 millions de dollars - la progression trimestrielle la plus importante en dix ans - et les produits de vidéo-conférence ont bondi de 81% à 130 millions. Les accessoires pour les jeux vidéo ont enregistré une croissance de 38% à 182 millions.

Les produits pour le domicile connecté (-30%) et les haut-parleurs mobiles (-42%) ont par contre subi une forte baisse, ces derniers ayant été affectés par la fermeture des magasins.

Les investisseurs rassurés

Face à des résultats dans l'ensemble solides, le groupe a relevé ses prévisions pour l'exercice 2020-2021, visant désormais une croissance des ventes entre 10% et 13% à taux de change constant, contre autour de 5% dans ses précédentes projections. Le résultat opérationnel non-Gaap doit atteindre 410 à 425 millions de dollars, contre 380-400 millions jusqu'à présent.

Les investisseurs étaient conquis par ces annonces. A 10h45, l'action montait de 1,2% à 66,98 francs, dans un indice SLI en hausse de 0,66%.

Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ont applaudi un résultat 'clairement supérieur aux attentes'. Selon ces derniers, les produits de la société ont été vivement recherchés pendant la période de confinement en raison du télétravail et de l'enseignement à domicile.

Credit Suisse a pour sa part signalé une performance trimestrielle 'impressionnante'. Les spécialistes de la banque aux deux voiles s'attendaient à une bonne performance et n'excluaient pas une révision à la hausse des objectifs, mais Logitech a clairement surpassé les attentes des analystes.

/ATS