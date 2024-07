Logitech étoffe ses ventes trimestrielles et relève ses prévisions

Le fabricant vaudois de périphériques informatiques Logitech est parvenu à augmenter ventes un rentabilité sur les trois premiers mois de son exercice décalé. La direction a, dans la foulée, relevé ses perspectives financières.

Au premier trimestre de l'exercice 2024/25, qui court d'avril à fin juin, le groupe a dégagé des ventes en hausse de 12% sur un an à 1,1 milliard de dollars, alors que le résultat d'exploitation (selon la norme comptable Gaap) a bondi de 96% à 153 millions, a détaillé mardi l'entreprise dirigée par la néerlandaise Hanneke Faber.

Le bénéfice net Gaap a quant à lui été multiplié par plus de deux à 141,8 millions, après 62,7 millions un an plus tôt, selon un communiqué.

Sur l'ensemble de l'exercice, la direction vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 4,34 et 4,43 milliards de dollars, contre 4,3 à 4,4 milliards précédemment, et une croissance des ventes de 1% à 3% (0% à 2% avant). Le bénéfice d'exploitation non GAAP devrait atteindre les 700 à 730 millions (685 à 715 millions).

Logitech a récemment été au centre de l'attention en raison de querelles au conseil d'administration. Le Tribunal d'arrondissement de Nyon a interdit lundi à l'entreprise de publier la convocation à l'assemblée générale sans la proposition de son cofondateur Daniel Borel.

M. Borel avait déposé une requête auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte lui demandant d'interdire à Logitech de publier toute convocation à la réunion des actionnaires dans laquelle sa proposition d'un nouveau président du conseil d'administration n'a pas été retenue.

Celui qui détient une participation de 1,5% dans le groupe vaudois s'oppose à la réélection de la présidente du conseil d'administration du groupe depuis 2019, Wendy Becker. Il propose que Guy Gecht, qui avait assuré l'an dernier l'intérim à la direction générale de Logitech suite au départ de Bracken Darrell, prenne sa place. M. Gecht a toutefois refusé sa nomination.

/ATS