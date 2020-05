Logitech confiant après un solide exercice annuel

Le fabricant de périphériques informatiques Logitech a vu ses résultats nettement augmenter sur son exercice décalé annuel.

Fort de cette performance, le groupe vaudois a confirmé ses objectifs financiers pour la nouvelle année, malgré les incertitudes liées au coronavirus.

Sur l'exercice décalé 2019-2020, qui s'est terminé fin mars, le spécialiste des souris et claviers a vu ses recettes augmenter de 7% à 2,98 milliards de dollars, un niveau 'jamais atteint précédemment', a indiqué Logitech mardi dans un communiqué. Hors effets de change, la progression a même été de 9%.

Les accessoires pour jeux vidéo demeurent la première source de revenus pour Logitech, à 690,2 millions de dollars (+6%), suivis des claviers à 571,7 millions (+7%) puis des dispositifs de pointage à 544,5 millions (+1%), relégués désormais à la troisième place.

Les haut-parleurs portatifs accusent une baisse de 2% à 221,8 millions. Les accessoires pour tablettes (+5% à 135,3 millions) et les webcams pour ordinateurs (+7% à 129,2 millions) affichent également des hausses sensibles. Les accessoires pour maison connectée ('smart home') ont vu leur chiffre d'affaires reculer de 12%. Ce produit demeure cependant assez modeste en termes de recettes avec 43,4 millions.

Le résultat d'exploitation (hors norme comptable Gaap) a augmenté de 10% à 387,1 millions de dollars, pour une marge améliorée de 0,4 point de pourcentage à 13,0%. Le bénéfice net a quant à lui atteint 364,8 millions, en progression de 7,6% comparé à l'exercice précédent.

Matériel de visioconférence très demandé

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires a bondi de près de 14% sur un an à 709,2 millions de dollars. A l'exception des dispositifs de pointage (+3%), les principaux produits affichent des ventes en hausse sensible.

La demande a explosé (+60%) pour le matériel de visioconférence, avec 110,7 millions de recettes. Les ventes de ce type de produits ont vraisemblablement été dopées par les mesures de confinement liées au Covid-19 er par le télétravail, les entreprises s'étant équipées afin de tenir des séances à distance. Sur l'année entière, la progression a atteint 41% à 365,6 millions.

L'Ebit s'est étoffé de 23% au quatrième trimestre à 79,0 millions, pour une marge brute améliorée de 1,8 point à 39,8%. Le bénéfice net a été multiplié par cinq, se fixant à 213,9 millions de dollars. Ce bond s'explique par la dissolution de provisions pour impôts différés, ce qui a débouché sur un gain de 143,8 millions sur le trimestre.

Les résultats au dernier partiel dépassent largement les attentes les plus optimistes des analystes du consensus AWP.

'La pandémie de Covid-19 occasionne des difficultés opérationnelles', a admis le directeur financier Nate Olmstead, mais le groupe a néanmoins maintenu ses objectifs pour le nouvel exercice 2020-2021, a-t-il souligné.

Logitech prévoit ainsi de réaliser sur la nouvelle année une croissance des ventes autour de 5% en monnaies locales et un résultat d'exploitation non-Gaap entre 380 et 400 millions de dollars.

