Logitech améliore ses ventes annuelles et son bénéfice net

Le fabricant de périphériques informatiques Logitech a vu ses recettes progresser sur son exercice annuel décalé. La direction du groupe vaudois ne fait toujours pas de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025-26, mais donne des indications pour le 1er trimestre.

Sur son exercice décalé 2024-2025, clos fin mars, le producteur de souris et claviers a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 4,55 milliards de dollars, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. A taux de changes constants, la progression a été de 7%.

Au niveau de la rentabilité, le groupe a inscrit un résultat opérationnel (selon la norme comptable non-Gaap) de 775 millions, en hausse de 11 comparé à l'exercice précédent. Le bénéfice par action non-Gaap a pour sa part atteint 4,84 dollars, en progression de 14% sur un an.

Début avril, l'entreprise avait confirmé ses prévisions pour l'exercice 2024-2025, avec un chiffre d'affaires net entre 4,54 et 4,57 milliards de dollars. Logitech avait par contre retiré ses prévisions pour l'exercice suivant en raison de l'incertitude liée à la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump.

Dans son communiqué de mardi soir, le valdo-californien ne fait à nouveau pas de prévision pour l'exercice 2025-26, mais donne des indications pour le 1er trimestre, à savoir des ventes de 1,10 à 1,15 milliard de dollars, en hausse entre 1 et 6% sur un an. Le résultat opérationnel non-Gaap devrait se situer entre 155 et 185 millions.

