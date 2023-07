Logitech acquiert le finlandais Loupedeck

Logitech a annoncé mardi avoir fait l'acquisition du créateur de consoles et logiciels personnalisés Loupedeck. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

Cette acquisition, réalisée pour un 'montant non significatif', permettra d'enrichir le portefeuille de Logitech, rapporte un communiqué. La société sise à Lausanne entend créer une meilleure expérience pour le public notamment grâce à des claviers, souris et autres produits plus intelligents.

Loupedeck continuera de fonctionner comme auparavant, a précisé le groupe lausannois. Les consoles fabriquées par la société finlandaise, fondée en 2016, sont destinées aux créateurs de contenus photos, vidéos et audios.

/ATS