Logements attrayants: guide à l'attention des communes montagnardes

Le ministre de l'économie Guy Parmelin a présenté lundi le guide 'Des logements attrayants dans les régions de montagne'. Le document s'adresse avant tout aux communes. Outre des conseils, il propose douze exemples de projets réussis issus de diverses régions du pays.

Les régions de montagne font partie de l'ADN de la Suisse. Il est important qu'elles restent des lieux économiques et de vie agréables et, pour ce faire, le logement est primordial, a déclaré M. Parmelin devant les médias réunis au Musée Alpin Suisse à Berne, selon la version écrite de son discours.

Et d'ajouter que le guide a pour objectif d'encourager les communes des régions de montagnes à 'prendre en main activement' leur politique du logement. Il présente les marges de manoeuvre à leur disposition ainsi qu'une série d'outils.

Impliquer la population

Les régions de montage font face à des défis variés. Les hauts lieux touristiques sont par exemple confrontés au manque de logements abordables pour leur population tandis que d'autres communes sont menacées par l'exode rural ou manquent de logements pour les familles.

Le guide a l'ambition de couvrir ces diverses situations, a précisé M. Parmelin. Et de relever des similitudes pour toutes les régions: pour garder leurs habitants, elles doivent garantir suffisamment de logements pour les différents groupes de population et ces logements doivent répondent à leurs besoins et être abordables.

Les communes de montagne doivent utiliser les potentiels de la coopération régionale. Il est également important de consulter la population, car c'est elle qui sait le mieux ce qui lui manque, a pour sa part relevé le directeur de l'Office fédéral du logement (OFL) Martin Tschirren.

Coopérative et maison intergénérationnelle

Parmi les douze exemples de réussite figure le village d'Ernen (VS). Afin de permettre aux jeunes familles de rester sur place, la commune haut-valaisanne a créé une coopérative qui a construit des logements locatifs adaptés à leurs besoins et abordables.

A Amden (SG), c'était les seniors qui peinaient de plus en plus à dénicher des logements adaptés. Grâce à un legs et à une collaboration avec une coopérative, une résidence pour personnes âgées a pu voir le jour, avec pour effet secondaire de libérer des logements pour des familles.

Parmi les exemples romands cités se trouve le village de Saint-Martin dans le Val d'Hérens (VS). La commune manquait de logements pour les familles et les personnes âgées et devait rénover l'école. Elle a alors construit un bâtiment intergénérationnel qui abrite des logements pour ces deux catégories de population, l'école, une crèche ainsi qu'un centre de jour pour les écoliers. Depuis la construction du bâtiment, le nombre d'habitants est reparti à la hausse.

Faire preuve de persévérance, impliquer des spécialistes des finances et de l'immobilier et rechercher des partenaires adéquats figurent parmi les conseils prodigués aux communes. Plusieurs projets ont en effet eu de la difficulté à réunir les fonds nécessaires.

Le guide a été édité conjointement par l'Office fédéral du logement (OFL) et le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB).

/ATS