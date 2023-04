Lockheed Martin confirme ses perspectives pour 2023

Lockheed Martin a publié un chiffre d'affaires en très légère hausse au premier trimestre. Le groupe de défense américain a dans la foulée confirmé ses perspectives pour 2023, selon un communiqué diffusé mardi.

Sur les trois premiers mois de l'année, l'entreprise a engrangé un chiffre d'affaires de 15,1 milliards de dollars (13,4 milliards de francs) (+1%) contre 14,9 milliards de dollars un an auparavant, un chiffre supérieur aux attentes des analystes. Le bénéfice net s'affiche quant à lui en petit recul à 1,69 milliard de dollars (-2,5% sur un an).

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action, qui fait référence à Wall Street, est en hausse à 6,61 dollars contre 6,44 dollars un an auparavant. C'est plus qu'anticipé par les analystes interrogés par Bloomberg. Pour l'année en cours, Lockheed a confirmé ses perspectives. L'industriel anticipe toujours un chiffre d'affaires compris entre 65 et 66 milliards de dollars, contre 66 milliards réalisés en 2022.

L'entreprise s'attend parallèlement à un bénéfice ajusté par action hors éléments exceptionnels compris entre 26,60 et 26,90 dollars. Sur les trois premiers mois de l'année, la division aéronautique, qui produit les chasseurs F-35 et les avions de transport militaire C-130, a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% à quelque 6,3 milliards de dollars.

La division missiles a également baissé (-3%) à environ 2,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du département 'Rotary and Mission' (hélicoptères, systèmes électroniques, formation, entraînement) est aussi en petit recul (-1%) à 3,5 milliards de dollars. A l'inverse, la division Espace a vu ses ventes grimper de 16% sur cette période pour atteindre 2,9 milliards de dollars.

L'action montait de 1,3% à 496 dollars dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance de Wall Street. Dans un contexte de guerre en Ukraine et de tensions persistantes avec la Chine, la Défense reste l'une des priorités du budget américain, avec une hausse de plus de 3% des dépenses prévues, pour un total de 842 milliards de dollars.

/ATS