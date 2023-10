Lockheed Martin: bénéfice en léger repli au 3e trimestre

Le groupe de défense américain Lockheed Martin a annoncé mardi des résultats conformes aux attentes au troisième trimestre. L'entreprise a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tout en signalant une baisse de la production du chasseur F-35.

Entre juillet et septembre, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 16,88 milliards de dollars, contre 16,58 milliards sur la même période de 2022. Le bénéfice net s'établit à 1,68 milliard de dollars, en léger repli sur un an (1,77 milliard).

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels --référence pour les marchés--, il ressort à 6,77 dollars ce qui dépasse le consensus de Factset qui tablait sur 6,67 dollars. 'Nos résultats du troisième trimestre ont atteint ou dépassé nos attentes à travers toutes les activités, générant 2,5 milliards de dollars de liquidités disponibles, dont près de 100% ont été reversées à nos actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions', a noté Jim Taiclet, patron du groupe, cité dans un communiqué.

Il a relevé que le carnet de commandes restait 'robuste' à 156 milliards de dollars 'car les commandes au niveau national et au niveau international ont été solides'. Le groupe a noté que sa branche Aéronautique, qui génère le plus de chiffre d'affaires (6,71 milliards de dollars), avait subi un recul du fait principalement de moindres volumes de production du chasseur F-35 (manque à gagner de 525 millions de dollars).

Ce repli a été partiellement compensé par des ventes nettes plus élevées que prévu (+125 millions) dans les programmes classés secrets, a indiqué Lockheed. Ses trois autres branches ont vu leur activité progresser sur la période, en particulier le spatial (+8%).

Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de son exercice, qu'il avait relevés à l'issue du deuxième trimestre. Il anticipe notamment un chiffre d'affaires compris entre 66,25 et 66,75 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action hors éléments exceptionnels compris entre 27 et 27,20 dollars.

Vers 16h00, l'action Lockheed Martin progressait de 2,17% à 449,95 dollars.

/ATS