Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

La gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis Lisa Cook, que le président Donald Trump ...
Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

La gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis Lisa Cook, que le président Donald Trump veut révoquer, a saisi la justice jeudi pour que celle-ci lui permette de continuer à exercer ses fonctions. C'est ce que montre un document consulté par l'AFP.

Dans sa saisine, la gouverneure demande à un tribunal de la capitale américaine de prononcer une 'injonction immédiate' pour la confirmer à son poste au sein du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et réaffirmer l'indépendance des membres de l'institution.

Cette action en justice a pour but de contrer 'la tentative inédite et illégale du président Trump de révoquer la gouverneure Cook qui, si elle aboutissait, constituerait un précédent dans l'histoire du conseil' des gouverneurs, est-il écrit.

En début de semaine, le président des Etats-Unis a écrit à Lisa Cook pour lui annoncer qu'elle était 'limogée avec effet immédiat'. Mme Cook, nommée à la Fed par le démocrate Joe Biden, a rapidement fait savoir qu'elle se battrait en justice.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 16:17

Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre révisée en hausse, à 3,3%

Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre révisée en hausse, à 3,3%

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 15:25

De gros moyens en faveur de l'abolition de la valeur locative

De gros moyens en faveur de l'abolition de la valeur locative

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 15:23

Pernod Ricard souffre en Chine et aux Etats-Unis

Pernod Ricard souffre en Chine et aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 14:37

Articles les plus lus

Les banques suisses profitent des tensions géopolitiques (ASB)

Les banques suisses profitent des tensions géopolitiques (ASB)

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 10:14

TAP Air Portugal: plombé par les charges au deuxième partiel

TAP Air Portugal: plombé par les charges au deuxième partiel

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 11:57

Pernod Ricard souffre en Chine et aux Etats-Unis

Pernod Ricard souffre en Chine et aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 14:37

De gros moyens en faveur de l'abolition de la valeur locative

De gros moyens en faveur de l'abolition de la valeur locative

Économie    Actualisé le 28.08.2025 - 15:23