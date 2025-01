Lindt & Sprüngli améliore ses ventes annuelles

Le chocolatier industriel Lindt & Sprüngli est parvenu à augmenter son chiffre d'affaires l'année dernière, grâce à une hausse des prix lui ayant permis de compenser l'envolée du coût des matières premières agricoles. Le groupe zurichois a affiné ses objectifs.

L'entreprise de Kilchberg a enregistré en 2024 des recettes en progression de 5,1% à 5,47 milliards de francs. La croissance organique a quant à elle ralenti à 7,8%, après 10,3% en 2023, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué. Les effets de changes ont pesé à hauteur de 2,7%.

La hausse, observée dans toutes les régions, a été obtenue grâce à des augmentations de prix autour de 5% et des volumes de ventes 'solides', permettant de compenser l'envolée des prix du cacao. Le relèvement des tarifs va se poursuivre en 2025, a averti le producteur des boules Lindor et de lapins en chocolat.

L'Europe a enregistré la plus forte progression des ventes (+9,5%), suivie par l'Amérique du Nord (+5,0%) et les autres régions du globe (+10,0%).

Succès du Dubai

Le groupe est également revenu sur le succès de son chocolat Dubai, lancé en fin d'année dernière, évoquant 'une réussite inégalée'. Une recette similaire doit être proposée au commerce de gros.

Lindt & Sprüngli a fait face à un environnement de marché difficile au niveau du moral des consommateurs et du coût des matières premières. Sur un an, le prix de la tonne de cacao a plus que doublé à près de 10'620 dollars, à peine atténué par un prix du sucre en baisse de 15,7% à environ 19 dollars.

Les chiffres publiés sont quelque peu supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. Le groupe tablait pour sa part sur une évolution organique des ventes de 6% à 8%.

La marge d'exploitation doit ressortir sur l'ensemble de l'année écoulée à 'au moins' 16,0%, contre 15,6% en 2023.

En 2025, la direction anticipe une croissance organique entre 7% et 9% et une amélioration de la marge bénéficiaire opérationnelle de 20 à 40 points de base.

Pour les années à venir, l'entreprise a confirmé ses objectifs à moyen et long terme d'une croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 8%, avec une amélioration de la marge bénéficiaire opérationnelle de 20 à 40 points de base par an.

Les résultats financiers détaillés pour l'année passée seront dévoilés le 4 mars.

