Lindt & Sprüngli a poursuivi sa croissance en 2019

Malgré des marchés saturés, Lindt & Sprüngli est parvenu à améliorer ses ventes l'an dernier. Le chocolatier zurichois a pu notamment s'appuyer sur toutes les régions et l'ouverture de nouvelles boutiques.

Le chocolatier sis à Kilchberg a engrangé un chiffre d'affaires de 4,51 milliards de francs en 2019, soit une croissance organique de 6,1%, selon le communiqué paru mardi. Exprimées en francs, les ventes ont progressé de 4,5%.

Les recettes ont augmenté dans toutes les régions: l'Europe (+6,2%), l'Amérique du Nord (+5,4%) et le reste du monde (+7,6%). Le groupe s'appuie désormais sur un réseau de 500 boutiques et cafés, qui ont notamment du succès au Japon et au Brésil, selon le document.

Le chiffre d'affaires correspond au consensus AWP, quand la croissance organique fait un peu mieux que prévu.

Lindt & Sprüngli confirme les objectifs de ventes à moyen et long terme de 5 à 7% et une marge opérationnelle qui doit toujours progresser de 20 à 40 points de base (pb) annuellement.

Les chiffres détaillés seront publiés le 3 mars.

