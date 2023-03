Lindt&Sprüngli a amélioré sa rentabilité en 2022

Lindt&Sprüngli a accru sa rentabilité l'an dernier. Etoffant ses ventes, le chocolatier zurichois a dégagé un bénéfice net de 569,7 millions de francs, un bond de 16,1% au regard de 2021.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a pour sa part grimpé à 744,6 millions de francs, 15,5% de plus que douze mois auparavant, a précisé mardi l'entreprise établie à Kilchberg. La marge correspondante s'est quant à elle fixée à 15%, contre 14,1% à l'issue de l'année précédente.

A la faveur du solide résultat, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale ordinaire du 20 avril le versement d'un dividende de 1300 francs par action nominative, en hausse de 100 francs au regard du montant versé au titre de 2021. Les détenteurs de bons de participation se verront eux verser 130 francs, contre 120 francs l'an dernier.

Comme déjà annoncé en janvier dernier, le chiffre d'affaires s'est hissé à 4,97 milliards de francs, 8,4% de plus qu'en 2021, retrouvant ainsi le niveau affiché avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19. La croissance organique s'est quant à elle inscrite à 10,8%. Toutes les régions ont contribué à la progression des ventes, en particulier les pays de la zone 'reste du monde' et ceux d'Amérique du Nord, qui ont enregistré des hausses respectives de 16,6% et 15,7%.

La performance s'est révélée quelque peu inférieure aux attentes des analystes, dividende excepté. Sondés par l'agence AWP, ces derniers anticipaient en moyenne un Ebit de 749,5 millions de francs et une marge afférente de 15,1%, alors que le bénéfice net était attendu à 572,3 millions. Ils tablaient en outre sur le versement d'un dividende de 1276 francs par action nominative.

Evoquant les perspectives, Lindt&Sprüngli anticipe la poursuite d'un contexte marqué du sceau d'une vive inflation et d'une forte volatilité sur la plupart des marchés. L'entreprise des rives du lac de Zurich n'en maintient pas moins sa stratégie à long terme. L'objectif à moyen et long terme prévoit une croissance organique de 6 à 8% par an ainsi qu'une amélioration de la marge opérationnelle de 20 à 40 points de base par an. Un but que vise également Lindt & Sprüngli cette année.

