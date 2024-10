Licenciements chez Stahl: manifestation sur la Place fédérale

Plusieurs centaines d'employés de l'entreprise Stahl, à Gerlafingen (AG), ont manifesté lundi matin sur la Place fédérale. Ils protestent contre les plans de démantèlement prévus par leur employeur.

Les manifestants exigent le maintien de l'aciérie et l'abandon de nouveaux licenciements. 'Sauvez ces emplois', a lancé à l'adresse du Conseil fédéral Pierre-Yves Maillard, le président de l'Union syndicale suisse et conseiller aux Etats socialiste. Il y a deux semaines, on apprenait que Stahl Gerlafingen avait l'intention de licencier 120 collaborateurs.

L'avenir de l'aciérie est incertain depuis un certain temps déjà. Au printemps dernier, elle a déjà décidé de fermer une ligne de production, ce qui a entraîné la suppression d'une soixantaine d'emplois.

Selon le syndicat Syna, Stahl Gerlafingen est la plus grande entreprise de recyclage de Suisse. Elle est une filiale du groupe italien Beltrame.

/ATS