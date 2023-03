Les voyageurs suisses invités à éviter l'Allemagne lundi, en grève

Les voyageurs suisses seront également touchés par la grève en Allemagne lundi. Les aéroports et les CFF déconseillent de se rendre ce jour-là dans le pays voisin du nord.

Comme la grève a été annoncée depuis un certain temps, les compagnies d'aviation ont eu le temps de prendre des mesures, a indiqué une porte-parole de l'aéroport de Kloten dimanche à Keystone-ATS. La plupart des vols en direction de l'Allemagne ont été déplacés et les passagers transférés.

La compagnie aérienne Swiss annule déjà dimanche tous les vols entre la Suisse et Munich. Lundi, toutes les liaisons vers Munich et Francfort seront supprimées.

Les vols à destination de Berlin ne sont en revanche pas concernés par le débrayage et auront lieu comme prévu, a précisé un porte-parole de Swiss.

Sur le rail

Les CFF recommandent également de ne pas voyager en Allemagne le jour de la grève: tant les liaisons ICE que les trains de nuit et les trains régionaux en provenance et à destination de l'Allemagne seront biffés. Certaines suppressions auront lieu dès dimanche et d'autres sont encore prévues mardi. Les CFF remplacent de nombreux trains transfrontaliers, mais uniquement en Suisse.

La grève d'une journée entière débutera normalement à minuit dans la nuit de dimanche à lundi, pour se terminer 24 heures plus tard. Outre le trafic aérien et ferroviaire, les voies navigables, les ports et la société des autoroutes seront également concernés.

/ATS