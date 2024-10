Les vols F/A-18 à Payerne peuvent reprendre leurs vols

Les vols d'instruction et d'entraînement des F/A-18 sur le site de Payerne (VD) peuvent reprendre. Ils avaient été suspendus en raison de problèmes d'alimentation en oxygène. Les investigations n'ont révélé aucune anomalie au niveau du matériel.

La cause de ces incidents est liée au nettoyage des masques à oxygène, a indiqué lundi le Groupement de la Défense dans un communiqué. Au vu de ces résultats, le commandant des Forces aériennes a autorisé l’ensemble de la flotte à reprendre les vols d’instruction et d’entraînement dès lundi.

Le service de police aérienne et la disponibilité opérationnelle n’ont pas été concernés par ces restrictions et ont été assurés sans interruption. Et les autres sites sont restés opérationnels.

Les restrictions de vols avaient été appliquées depuis le 3 octobre. Elles concernaient toute la flotte. Les vols de formation avaient repris le 7, mais un nouveau problème constaté au niveau de l'alimentation en oxygène s'était à nouveau produit pour un équipage.

/ATS