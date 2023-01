Les voitures électriques continuent à prendre des parts de marché

Les voitures électriques continuent à grignoter des parts de marché en Suisse. Un quart des nouvelles voitures achetées en 2022 étaient soit entièrement électriques, soit hybrides.

Le modèle de voiture le plus vendu a été, comme en 2021, une voiture électrique, a indiqué lundi l'association Swiss emobility. Au total, 17,3% des voitures neuves vendues l'année dernière fonctionnent exclusivement à l'électricité. Huit pour cent ont à la fois un moteur à combustion et un moteur électrique.

Selon Swiss emobility, ces chiffres suggèrent que la disponibilité de stations de recharge a une grande influence lors de l'achat d'un nouveau véhicule. C'est en Suisse centrale que l'on a enregistré proportionnellement le plus de nouveaux véhicules électriques. Et c'est dans cette région que la proportion de stations de recharge est la plus élevée.

/ATS