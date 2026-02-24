Les ventes des transports publics suisses dépassent les 7 milliards

Les entreprises de transports publics ont à nouveau connu une nette augmentation de la demande en 2025, indique mardi l'Alliance Swiss Pass. Leur chiffre d'affaires a crû de 4,6% par rapport à 2024, pour un total de 7,04 milliards de francs.

Sur cette somme, 4,46 milliards de francs relèvent du service direct national, tandis que les 2,58 milliards restants concernent les communautés régionales, précise l'alliance.

Au total, les entreprises de transports ont vendu 295 millions de titres de transport. Les billets individuels ont représenté la majeure partie (71%) des titres vendus. Les cartes journalières et les abonnements ont aussi constitué une forte part de la demande.

Le rôle important que jouent les billets individuels s’est également confirmé côté chiffre d’affaires, avec une part d’environ 31%. Quant à l’abonnement général, à quasiment 20% du chiffre d’affaires, il demeure un produit clé. Les abonnements annuels des communautés et les cartes journalières ont complété l’offre.

/ATS