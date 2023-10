Les ventes de voitures plafonnent en septembre

Les immatriculations de véhicules neufs en Suisse et au Liechtenstein ont buté contre le rupteur en septembre. La croissance de plus de 10% observée sur les six mois précédents a laissé place à une modeste augmentation de 3% par rapport au même mois en 2022.

La décélération automnale ramène la cadence de progression depuis janvier à 12,5%, pour un total de 182'906 nouvelles mises en circulation, indique mardi Auto-suisse dans son relevé périodique.

La tendance à l'électrification semble aussi marquer le pas. La part des voitures de tourisme purement électriques a certes gagné 3,5 points de pourcentage à 19,8% et celle des hybrides rechargeables un demi-point à 8,9%, mais ces rythmes de pénétration ont nettement ralenti par rapport aux années précédentes. La part de modèles à quatre roues motrices est restée stable juste au-dessus de 50%.

A l'instar des deux mois précédents, les prix pour les voitures neuves affichaient en septembre un recul de 1,5% sur un an, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

/ATS