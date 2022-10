Les ventes de McDonald's soutenues par les hausses de prix

Les hausses de prix et une clientèle plus importante aux Etats-Unis ont aidé les ventes de McDonald's au troisième trimestre mais la performance de la chaîne de restauration rapide a été lestée par le renforcement du dollar.

Les ventes à nombre de magasins comparables du groupe, le critère de référence dans la distribution, ont progressé de 9,5% sur la période.

Aux Etats-Unis, elles ont augmenté de 6,1%, tirées par les hausses des tarifs des frites, hamburgers et nuggets vendus par la chaîne et une augmentation du nombre de clients. Le groupe met aussi en avant les opérations de promotions et la croissance de ses ventes sur internet et pour livraisons.

Les ventes ont aussi fortement progressé en France, en Allemagne, en Australie, au Brésil et au Japon mais continuent à s'afficher en baisse en Chine en raison des stricts confinements imposés par le gouvernement du fait de pics de Covid-19.

Mais en incluant l'effet la hausse de la devise américaine face aux autres grandes monnaies, en particulier l'euro, la livre britannique et le dollar australien, ainsi que la fermeture des établissements McDonald's en Russie et en Ukraine, le chiffre d'affaires de l'entreprise dans son ensemble a reculé de 5% pour atteindre 5,9 milliards de dollars (presque autant en francs).

Le groupe souligne que ses marges ont aussi été affectées par la hausse des coûts salariaux et des matières premières.

Son bénéfice net a baissé de 8% à 1,98 milliard de dollars au troisième trimestre.

L'action McDonald's, qui comptait 39'980 restaurants dans le monde fin septembre, montait de 2,5% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

/ATS