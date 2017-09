Les usagers pourront continuer de feuilleter l'horaire sur papier

L'indicateur des horaires de transports publics continuera d'exister. La CITraP, l'ATE et Pro Rail se sont unis pour éditer une compilation. L'édition 2018, publiée en nombre limité, coûtera 24,90 francs, frais de port compris.

Le recueil contient l'ensemble des horaires et correspondances des trains, bateaux et transports à câbles de Suisse, ont indiqué vendredi les organisations à l'origine de cette initiative. En revanche, les bus n'y figureront plus.

L'ouvrage pèsera dès lors plus que 900 grammes au lieu des 2,7 kilos actuels, a précisé Hans Meiner vice-président de la Communauté d'intérêt pour les transports publics (CITraP) et cheville ouvrière de cette alliance pour perpétuer l'horaire imprimé. Il sera disponible dès la fin novembre, soit deux semaines avant le changement d'horaire.

Les adeptes du bon vieil horaire papier pourront se le procurer dans une soixantaine de gares des CFF et des compagnies ferroviaires privées. Ils peuvent déjà le commander à l'Association transports et environnement (ATE). Pour sa réalisation, Hans Meiner s'est assuré la collaboration des CFF qui ont mis à disposition les données numériques.

Cette édition 2018 assurera la continuité, puisqu'en novembre dernier, les transports publics avaient annoncé renoncer à imprimer l'indicateur officiel au-delà de 2017. Les usagers ne pouvaient s'en référer qu'à la version numérique ou des horaires imprimés limités aux régions ou aux affiches dans les gares. L'horaire papier intégral était vendu 16 francs. Le nouveau coûtera 3 francs de plus (sans frais de port).

/ATS