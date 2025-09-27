Les troupeaux sont redescendus à Planfayon (FR)

La traditionnelle désalpe s'est déroulée ce samedi à Planfayon (FR). En raison de la date tardive et des intempéries, cette 19e édition s'est déroulée sur fond de sommets enneigés.

En dépit du temps, quelque 10'000 personnes sont venues assister au défilé des 21 troupeaux et de leurs bergers dans la cité de la Haute-Singine. Environ 1150 animaux - vaches, chevaux, chèvres, moutons et alpagas - portant des couronnes de fleurs et de feuillages ont ainsi regagné leurs quartiers d'hiver.

Dans son communiqué, le comité d'organisation se déclare très satisfait: 'La désalpe 2025 a montré à quel point cette coutume est ancrée dans la région. L'interaction entre les hommes, les animaux, la musique et la gastronomie a rendu cette expérience inoubliable.'

Les organisateurs donnent rendez-vous au public le 26 septembre 2026 pour la prochaine édition, qui marquera aussi le 20e anniversaire de la désalpe de Planfayon.

/ATS