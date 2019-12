Les traditionnels bouchons des Fêtes sont en vue

Le ballet des vacanciers hivernaux s'approche. Les routes alpines et certains tronçons ferroviaires seront à nouveau pris d'assaut par les amateurs de sports d'hiver. Bouchons et ralentissements sont à craindre sur certains axes routiers et alpins.

Le trafic sera surtout intense sur les routes d'accès aux stations alpines, avertit l'Office fédéral des routes (OFROU). Les diverses routes des vallées latérales valaisannes, de l'Oberland bernois et des Grisons pourront être temporairement surchargées. Des temps d’attente seront également possibles aux douanes d'Au, de Koblenz, de St. Margrethen et de Thayngen.

Certains cols étant en fermeture hivernale, l'OFROU prévoit par ailleurs un report du trafic sur les tronçons transalpins et vers les lignes de ferroutage. Samedi, jour de départ, les lignes de la Furka à Realp (UR), du Lötschberg à Kandersteg (BE) et de la Vereina à Klosters-Selfranga (GR) risquaient d'être surchargées entre 10h00 et 16h00.

Début des vacances oblige, des bouchons et des ralentissements sont possibles dès ce week-end, notamment sur les autoroutes de contournement de Berne, Bâle, Genève, Lausanne et Zurich.

L'axe nord-sud sur l'A2 au niveau du tunnel du Gothard est traditionnellement encombré durant les Fêtes, de même que l'A6/A8 sur la rive sud des lacs de Thoune et de Brienz (BE), ou l'autoroute du San Bernardino aux Grisons (A13). Prévisions similaires pour l'A9 entre Lausanne et le Valais.

Les CFF sont eux parés pour la grande affluence. Des wagons supplémentaires sont en général prévus au cas par cas durant la période des Fête de fin d'année.

/ATS