Les touristes étrangers vont payer plus pour les parcs nationaux

Les touristes étrangers souhaitant visiter les parcs nationaux américains, tels que le Grand Canyon ou Yellowstone, devront s'acquitter à partir de 2026 d'un important supplément. L'administration Trump a expliqué vouloir donner la 'priorité aux Américains'.

A compter du 1er janvier, l'abonnement annuel donnant accès à l'ensemble de ces parcs passera de 80 dollars à 250 dollars, soit plus du triple pour les non-résidents américains, a détaillé mardi le ministère américain chargé de ces parcs.

Et pour les non-détenteurs de cet abonnement, un supplément de 100 dollars sera appliqué aux tickets d'entrée des parcs les plus visités, dont Grand Canyon, Yosemite ou encore Yellowstone.

Véritables joyaux touristiques, les 63 parcs nationaux des Etats-Unis attirent chaque année des centaines de millions de visiteurs par an. En 2024, près de 332 millions de touristes les ont visités, selon les derniers chiffres des autorités américaines.

Journées patriotiques

Ces nouveaux tarifs donneront 'la priorité aux Américains' à ces sites, dont plusieurs sont inscrits au patrimoine de l'Unesco, a justifié l'administration Trump.

Et de détailler: 'les résidents américains continueront à bénéficier de tarifs abordables, tandis que les non-résidents paieront un tarif plus élevé afin de contribuer à l'entretien et à la maintenance des parcs américains'.

Jusqu'à présent, les tarifs pour les résidents et étrangers étaient identiques. Toujours dans cette volonté de favoriser le tourisme national, le ministère a annoncé la création de 'journées patriotiques', aux cours desquelles l'accès aux parcs sera gratuit pour les résidents américains.

/ATS