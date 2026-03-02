Les tarifs de l'énergie ont occupé le surveillant des prix

En 2025, le surveillant des prix s'est principalement occupé des tarifs de l'énergie, de la ...
Les tarifs de l'énergie ont occupé le surveillant des prix

Les tarifs de l'énergie ont occupé le surveillant des prix

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

En 2025, le surveillant des prix s'est principalement occupé des tarifs de l'énergie, de la santé et des services postaux. La majorité des réclamations des citoyens concernait ces trois domaines.

Des allégements notables ont pu être obtenus dans plusieurs domaines centraux, a-t-on appris lundi lors d'une conférence de presse du surveillant des prix. Ses interventions ont permis d'économiser plusieurs centaines de millions de francs.

Monsieur Prix a pu conclure des accords à l'amiable avantageux pour la clientèle avec les exploitants de réseaux de gaz à haute pression, avec un fournisseur de chaleur à distance, avec la Poste, avec le principal fournisseur de services de paiements sans numéraire et avec plusieurs plateformes numériques.

En revanche, il n'a pas trouvé de solution avec la plateforme Booking.com. Il a donc rendu une décision imposant à la plateforme de réservation hôtelière d'abaisser ses taux de commission de près d'un quart. Une procédure judiciaire est en cours.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dertour Suisse: des touristes suisses bloqués aux Emirats et à Oman

Dertour Suisse: des touristes suisses bloqués aux Emirats et à Oman

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 10:57

Le moral des industriels helvétiques toujours morose en février

Le moral des industriels helvétiques toujours morose en février

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 10:25

Voyage compliqué mais pas d'impact prévu pour le premier GP

Voyage compliqué mais pas d'impact prévu pour le premier GP

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 10:20

Le commerce de détail trébuche en janvier

Le commerce de détail trébuche en janvier

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 09:51

Articles les plus lus

BNS: bénéfice final de 26,1 milliards de francs en 2025

BNS: bénéfice final de 26,1 milliards de francs en 2025

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 09:41

Le commerce de détail trébuche en janvier

Le commerce de détail trébuche en janvier

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 09:51

Voyage compliqué mais pas d'impact prévu pour le premier GP

Voyage compliqué mais pas d'impact prévu pour le premier GP

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 10:20

Le moral des industriels helvétiques toujours morose en février

Le moral des industriels helvétiques toujours morose en février

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 10:25

Raiffeisen se désengage de Leonteq

Raiffeisen se désengage de Leonteq

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 09:19

BNS: bénéfice final de 26,1 milliards de francs en 2025

BNS: bénéfice final de 26,1 milliards de francs en 2025

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 09:41

Le commerce de détail trébuche en janvier

Le commerce de détail trébuche en janvier

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 09:51

Voyage compliqué mais pas d'impact prévu pour le premier GP

Voyage compliqué mais pas d'impact prévu pour le premier GP

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 10:20

Milei annonce 90 réformes pour « redessiner » l'Argentine

Milei annonce 90 réformes pour « redessiner » l'Argentine

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 06:23

Le pétrole flambe avec la guerre en Iran

Le pétrole flambe avec la guerre en Iran

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 08:57

Raiffeisen se désengage de Leonteq

Raiffeisen se désengage de Leonteq

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 09:19

BNS: bénéfice final de 26,1 milliards de francs en 2025

BNS: bénéfice final de 26,1 milliards de francs en 2025

Économie    Actualisé le 02.03.2026 - 09:41