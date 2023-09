Les sénateurs soutiennent le développement du réseau routier

Le développement du réseau routier doit aller de l'avant. Le Conseil des Etats est entré en matière mercredi sur les montants demandés par le Conseil fédéral pour les projets d'extension de l'étape d'aménagement 2023 et pour l'entretien des routes de 2024 à 2027.

Quelque 4 milliards de francs sont demandés pour cinq projets alémaniques, à réaliser d'ici 2030. Le Conseil national a ajouté 911 millions pour l'axe Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD) dès 2023, initialement pas prévu avant 2030.

Cela est inutile, car le gouvernement genevois a fait savoir que la réalisation de ce tronçon ne serait pas possible avant 2030, a avancé Lisa Mazzone (Vert-e-s/GE). Les cantons de Genève et de Vaud soutiennent ce projet, a opposé le ministre des transports Albert Rösti. Et d'estimer que les délais pourraient être tenus comme le Conseil fédéral se penchera sur ce projet le mois prochain.

Les routes nationales nécessitent par ailleurs un entretien constant et coûteux. Le gouvernement demande donc quelque 8,8 milliards pour la période entre 2024 et 2027.

