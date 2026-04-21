Les salaires ont augmenté en 2025

Les salaires ont augmenté en Suisse l'an passé. Contenue, l'inflation a moins lourdement pesé qu'un an auparavant, la hausse des rémunérations en termes réels s'inscrivant à 1,6% sur un an. En termes nominaux, elle s'est affichée à 1,8%, selon l'OFS.

Le hausse nominale s'est inscrite au même niveau qu'en 2024, dépassant légèrement celle de 1,7% présentée en 2023, indique mardi l'OFS. La combinaison d'une inflation en forte baisse, soit à 0,2% en 2025, contre 1,1% en 2024 et 2,1% en 2023, et d'une augmentation des salaires nominaux de 1,8% a conduit à une hausse des salaires réels de 1,6% pour l'ensemble de l'économie. Il s'agit de la croissance la plus importante depuis 2009 (+2,6%), des hausses comparables n'ayant été observées qu'en 2015 et 2020 (+1,5%).

L'évolution des salaires réels en 2025 présente toutefois de fortes disparités selon les branches, avec des variations comprises entre +0,2% et +3,1%, soulignant ainsi l'hétérogénéité des dynamiques salariales selon les différentes activités économiques.

Dans le secteur secondaire, les salaires nominaux ont crû de 1,3% dans la construction et de 1,7% dans l'industrie manufacturière. Au sein de cette dernière, les évolutions salariales varient selon les branches, avec des progressions comprises entre +0,7% et +3,1%. La branche 'cokéfaction et raffinage, industrie chimique et pharmaceutique' a enregistré la hausse la plus soutenue (+3,1%).

La fabrication de produits métalliques (+2,4%) de même que la fabrication de produits informatiques et électroniques, d'équipements électriques, optique et horlogerie (+2,3%) présentent également des hausses supérieures à la moyenne du secteur. À l'inverse, la fabrication de machines, d'équipements et de matériels de transport affiche une progression nettement plus modérée (+0,7%).

Les salaires des femmes progressent plus

Dans le secteur des services, les salaires nominaux ont progressé en moyenne de 1,9% en 2025, soit une hausse légèrement plus marquée que celle observée dans l'industrie. Les augmentations diffèrent selon les branches, avec des hausses comprises entre 0,4% et 3,3%.

L'hébergement et la restauration, tout comme que le transport et courrier ont enregistré des augmentations proches de la moyenne du secteur (+1,7%). Les plus fortes progressions concernent l'administration publique (+3,3%) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+2,6%), tandis que le commerce (+1,5%) progresse légèrement en dessous de la moyenne sectorielle.

Les salaires nominaux sont restés en revanche relativement stables dans la santé, l'hébergement médico-social et l'action sociale (+0,4%), ainsi que dans les activités de services administratifs et de soutien (+0,7%).

Sur l'ensemble des branches, les salaires des femmes ont progressé en moyenne de 2,3%, en termes nominaux, tandis que ceux des hommes ont augmenté de 1,5%.

/ATS