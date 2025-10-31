Les revenus des détaillants helvétiques rebondissent en septembre

Le commerce de détail en Suisse a retrouvé de l'élan en septembre, après un coup de frein le ...
Les revenus des détaillants helvétiques rebondissent en septembre

Les revenus des détaillants helvétiques rebondissent en septembre

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le commerce de détail en Suisse a retrouvé de l'élan en septembre, après un coup de frein le mois précédent, selon des données encore provisoires.

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail hors inflation (nominaux) ont augmenté de 0,7% en septembre, comparé au même mois de l'an dernier, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) vendredi dans son pointage mensuel.

Les revenus en termes réels, soit en tenant compte du renchérissement, ont rebondi de 1,5% sur un an.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nvidia: 260'000 de ses puces les plus sophistiquées en Corée du Sud

Nvidia: 260'000 de ses puces les plus sophistiquées en Corée du Sud

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 08:53

Progression des recettes du secteur tertiaire en août

Progression des recettes du secteur tertiaire en août

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 08:45

La BNS engrange un bénéfice de 12,63 milliards sur neuf mois

La BNS engrange un bénéfice de 12,63 milliards sur neuf mois

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 07:55

Lafarge jugé à partir de mardi pour financement du terrorisme

Lafarge jugé à partir de mardi pour financement du terrorisme

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 07:39

Articles les plus lus

TotalEnergies: le bénéfice net bondit de 61% au 3e trimestre

TotalEnergies: le bénéfice net bondit de 61% au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 30.10.2025 - 15:34

La BCE maintient ses taux inchangés

La BCE maintient ses taux inchangés

Économie    Actualisé le 30.10.2025 - 16:09

Suède: après 2 ans de grève chez Tesla, un syndicat n'abdique pas

Suède: après 2 ans de grève chez Tesla, un syndicat n'abdique pas

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 00:43

Taxes américaines: une ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

Taxes américaines: une ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 06:49