Les revenus d'Alphabet dépassent les attentes au 4e trimestre 2023

Alphabet a réalisé plus de 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2023, en hausse de 13% sur un an. Le groupe retrouve ainsi un niveau de croissance que la maison mère de Google et YouTube n'avait pas vu depuis 2022.

Le numéro un mondial de la publicité en ligne, qui investit massivement dans l'intelligence artificielle, a dégagé 20,7 milliards de bénéfice net, un montant aussi supérieur aux attentes des investisseurs, d'après son communiqué de résultats trimestriels publié mardi.

/ATS