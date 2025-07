Les résultats trimestriels de Temenos bondissent

L'éditeur de logiciels bancaires Temenos a enregistré un chiffre d'affaires en nette croissance au deuxième trimestre 2025, ayant pu conclure quelques grands contrats ainsi que ceux retardés du premier trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction revoit ses objectifs à la hausse. Entre avril et la fin juin, les recettes du groupe genevois se sont établies à 277,6 millions de dollars (220,2 millions en francs au cours du jour) soit une hausse de 16% à taux de change constants (TCC) par rapport à la même période un an plus tôt, fait savoir Temenos dans un communiqué paru mardi après la clôture boursière.

Les revenus de logiciels ont contribué à hauteur de 124,5 millions (+24%) à cette performance, ceux de la maintenance à 120 millions (+10%) et ceux des services à 32,8 millions (+6%).

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est quant à lui envolé de 28% en glissement annuel à 111,6 millions de dollars et la marge afférente a gagné 4 points de pourcentage à 40,2%, contre 36,4% en 2024. Le bénéfice par action (BPA), un indicateur très attendu des marchés, a gagné 36% à 1,22 dollar.

Ces résultats vont bien au-delà des attentes du consensus AWP, dont les analystes interrogés tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 253,0 millions, un Ebit à 82,9 millions et une marge afférente de 32,9%.

'Je suis satisfait de notre performance au deuxième trimestre, qui a plus que compensé le ralentissement du début de l'année. Nous avons bénéficié d'un environnement commercial stable et d'une bonne exécution, en particulier en Europe et dans les Amériques', a déclaré le directeur général du groupe, Jean-Pierre Brulard.

Celui qui est à ce poste depuis mai 2024, a ajouté que l'entreprise avait pu conclure quelques grands contrats, en plus de rattraper tous les contrats retardés du premier trimestre.

Pour 2025, la direction réhausse ses objectifs formulés fin avril, à savoir un résultat d'exploitation (Ebit) d'au moins 9%, contre 5% auparavant et une progression du BPA de 10 à 12%, contre 7 à 9%. Pour les revenus des licences de logiciels (abonnements et SaaS), une poussée d'au moins 6% est anticipée, alors qu'elle était escomptée à entre 5 à 7% ce printemps.

/ATS