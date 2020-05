Les régions allemandes passent outre Merkel sur le déconfinement

Le déconfinement s'accélère en Allemagne sous la pression des Länder. Ceux-ci font de plus en plus fi des consignes de prudence de la chancelière Angela Merkel face aux risques du nouveau coronavirus.

Sans attendre une réunion prévue mercredi sur le sujet entre la chancelière et les Länder pour définir une ligne d'action commune, le plus grand de ces Etats, la Bavière, a dévoilé mardi son propre programme. Elle a annoncé la réouverture des restaurants et hôtels à la fin mai, lançant un signal fort en vue d'un retour à la normale.

'Le moment est venu pour une ouverture prudente. Les succès sont évidents' dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a déclaré à la presse le chef du gouvernement régional Markus Söder, considéré comme un successeur possible de Mme Merkel fin 2021. Car la course au déconfinement se double d'une compétition entre prétendants à la chancellerie et barons politiques régionaux.

Dès le 25 mai

A partir du 25 mai, 'nous jugeons qu'il est acceptable d'ouvrir les restaurants' avec des restrictions, telle que l'occupation d'une table sur deux et donc un nombre de clients limité, des zones spécifiques pour les familles et des mesures d'hygiène renforcées, a-t-il dit.

Cinq jours plus tard, le samedi de la Pentecôte (30 mai), ce sont les hôtels et le tourisme qui vont à nouveau fonctionner dans cette région du sud de l'Allemagne, l'une des plus prisées du pays.

La question des restaurants et du tourisme constitue l'une des dernières grandes étapes du déconfinement à franchir en Allemagne, avec la réouverture des classes d'école primaire et des jardins d'enfants.

Cavalier seul

L'annonce de la Bavière intervient alors qu'un nombre croissant de Länder allemands s'affranchissent des consignes de prudence du gouvernement fédéral et font cavalier seul pour déconfiner. Elles ont le droit de le faire car les questions de santé et de maintien de l'ordre relèvent de leurs compétences.

Une autre région très touristique, celle du Mecklembourg-Poméranie (nord-est), sur les bords de la Baltique, a annoncé elle aussi la réouverture de ses plages aux touristes à la fin mai.

Le secteur de l'hôtellerie et de la gastronomie, sinistré par les restrictions imposées du fait de la pandémie, pourra du coup aussi recommencer à fonctionner. Pied de nez supplémentaire à la chancelière: il s'agit de sa région d'origine, où elle a sa circonscription de députée.

Au-delà, la Basse-Saxe (nord) prépare aussi la réouverture des restaurants et la Rhénanie du nord-Westphalie celle des jardins d'enfants. Le chef du gouvernement régional, Armin Laschet, autre prétendant à la succession de Mme Merkel, s'est affiché depuis des semaines comme l'une des voix les plus critiques de la chancelière.

'Deuxième et troisième vague'

Celle-ci est accusée par ses détracteurs d'asphyxier l'économie par une prudence excessive sur le déconfinement, alors que l'Allemagne est comparativement moins touchée que ses voisins comme la France. Sous pression croissante de l'opinion, la chancelière s'est déjà plainte à plusieurs reprises de l'empressement des barons régionaux d'en finir avec les restrictions. Sans succès.

Selon le quotidien Bild, elle entend plaider mercredi, lors de la réunion avec les Länder, pour un mécanisme de réintroduction du confinement à partir d'un certain seuil de nouvelles infections à l'avenir.

L'Institut Robert Koch, chargé de surveiller l'évolution de la maladie en Allemagne, a prévenu mardi qu'il fallait s'attendre 'à coup sûr' à une deuxième, voire à une troisième vague de contamination.

