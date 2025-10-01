Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail helvétique ont flanché en août, après deux ...
Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail helvétique ont flanché en août, après deux mois de hausse.

Corrigé de l'effet des jours ouvrables ou fériés, le recul atteint 0,8% sur un an hors inflation et 0,2% en intégrant dans le calcul le renchérissement, indique mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Hors stations-service, le recul en termes nominaux est divisé par deux à 0,4%, quand celui en termes réels s'évapore complètement.

La contraction abstraction faite de l'inflation est essentiellement attribuable aux carburants, dont la contribution aux chiffres d'affaires s'est étiolée de 7,7%. En termes réels toutefois, ce sont les vêtements et chaussures (-1,9%) qui ont pesé le plus lourd dans la balance.

/ATS
 

Actualités suivantes

Picsou version 2.0, plongé dans l’ère crypto

Picsou version 2.0, plongé dans l’ère crypto

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 12:31

Zone euro: l'inflation remonte en septembre à 2,2% sur un an

Zone euro: l'inflation remonte en septembre à 2,2% sur un an

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 12:25

Les valeurs pharma respirent après l'accord Pfizer-Trump

Les valeurs pharma respirent après l'accord Pfizer-Trump

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:45

Le marché automobile reste atone en France

Le marché automobile reste atone en France

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:39

Articles les plus lus

Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:25

PMI: l'industrie suisse reste sous pression

PMI: l'industrie suisse reste sous pression

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:31

Le marché automobile reste atone en France

Le marché automobile reste atone en France

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:39

Les valeurs pharma respirent après l'accord Pfizer-Trump

Les valeurs pharma respirent après l'accord Pfizer-Trump

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:45

Stadler Rail décroche une commande pour 36 trains en Allemagne

Stadler Rail décroche une commande pour 36 trains en Allemagne

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 09:31

Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:25

PMI: l'industrie suisse reste sous pression

PMI: l'industrie suisse reste sous pression

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:31

Le marché automobile reste atone en France

Le marché automobile reste atone en France

Économie    Actualisé le 01.10.2025 - 11:39