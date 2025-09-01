Les recettes du commerce de détail progressent en juillet

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé en juillet sur un an ...
Les recettes du commerce de détail progressent en juillet

Les recettes du commerce de détail progressent en juillet

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé en juillet sur un an. Les revenus des détaillants ont ainsi crû de 1%, alors que la progression en données corrigées de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés s'est inscrite à 0,2%.

En termes réels, soit compte tenu de l'inflation, les recettes du commerce de détail ont augmenté de 1,5%, précise lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La croissance réelle corrigée des variations saisonnières s'est elle affichée à 0,7%.

En excluant les ventes de carburants, les revenus des détaillants se sont étoffés de 1,45 en termes nominaux et de 1,8% en termes réels. Corrigées des variations calendaires, ces derniers ont crû de respectivement 0,6 et 1,0%.

Au regard du mois précédent, les chiffres d'affaires des détaillants se sont en revanche contracté de 0,5% tant en termes nominaux que réels

En juin, les recettes du commerce de détail avaient progressé de 1,3% en glissement annuel en termes nominaux et de 1,7% en termes réels.

/ATS
 

Actualités suivantes

« Danger très sérieux » si Trump prenait le contrôle de la Fed

« Danger très sérieux » si Trump prenait le contrôle de la Fed

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 09:33

L'OFL baisse le taux de référence des loyers

L'OFL baisse le taux de référence des loyers

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 08:21

Solaire: les tarifs minimaux menacés en cas d'accord avec l'UE

Solaire: les tarifs minimaux menacés en cas d'accord avec l'UE

Économie    Actualisé le 31.08.2025 - 13:23

Saghal: « le jugement affaiblit la position de négociation des USA »

Saghal: « le jugement affaiblit la position de négociation des USA »

Économie    Actualisé le 31.08.2025 - 04:25

Articles les plus lus