Les prix des transactions immobilières ont poursuivi leur hausse

Pour les maisons et les appartements, les prix de vente ont poursuivi leur progression l'année dernière. Côté construction, les coûts ont freiné la cadence en 2023 mais devraient repartir de l'avant ces prochains mois.

Au quatrième trimestre 2023, les prix des maisons ont augmenté de 0,7% par rapport au partiel précédent et ceux des logements en propriété de 1,4%, selon une étude de cabinet immobilier Wüest Partner publiée vendredi.

Sur les douze derniers mois, la progression a respectivement atteint 1,5% et 3%. Et sur les dix dernières années, les prix des maisons se sont envolés de 42% et ceux des appartements de 30,6%.

Du côté de la construction de logements, la pression inflationniste semble avoir marqué le pas. Dans le bâtiment, les coûts n'ont plus progressé que de 1,4% en 2023, mais se situent tout de même 15% au-dessus de ceux pratiqués il y a trois ans.

Les divers matériaux ont affiché des évolutions contrastées. Alors que les prix des briques se sont envolés de 36%, ceux du béton frais ont pris 9% et les plaques de laine de verre 6%. Les plus fortes baisses ont par contre été enregistrées pour les tiges d'armatures en acier (-28%) et les treillis d'armature (-21%), ainsi que pour les panneaux en bois (-14%).

Pour la suite, des tendances contrastées sont actuellement observées. Les coûts des matériaux et les perspectives conjoncturelles moroses tendent vers une stabilisation, voire une légère baisse des prix, alors que la pénurie de main d'oeuvre et le renchérissement de l'énergie plaident en faveur d'une légère hausse des tarifs. Pour 2024, les experts de Wüest Partner tablent donc sur une accélération de 1,5% des coûts de construction.

