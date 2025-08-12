Les prix des maisons et appartements accélèrent

L'immobilier suisse a poursuivi son envolée au premier semestre, autant pour les prix des maisons que des appartements.

La demande pour des logements en propriété a augmenté, soutenue par la faiblesse des taux d'intérêt, mais les incertitudes économiques provoquées par la guerre commerciale américaine pourraient faire hésiter les acheteurs.

Sur les six premiers mois de l'année, les prix des appartements ont bondi de 4,2% sur un an, avec une progression de 4,5% en Suisse romande et de 3,8% dans la partie alémanique du pays, a détaillé le portail de services financiers Moneypark mardi dans une étude.

Acheter moins cher que louer

Ceux des maisons se sont même envolés de 7,4% en moyenne nationale, avec 7,4% en Suisse alémanique et 7,5% en Romandie.

'En raison de la faiblesse des taux d'intérêt, une reprise encore plus prononcée du marché pouvait être attendue, mais la politique de sélection des dossiers plus stricte des prestataires hypothécaires et la situation économique incertaine, rendue très imprévisible notamment par la politique douanière américaine, font apparaître une certaine réticence' chez les acquéreurs, ont constaté les experts de Moneypark.

La progression du marché devrait malgré tout se poursuivre en seconde partie d'année, 'car acheter devrait rester nettement plus avantageux que louer pour le moment', selon l'étude.

/ATS