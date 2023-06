Les prix dans la construction ont pris l'ascenseur en avril

Portés tant par le bâtiment que par le génie civil, les prix dans la construction ont continué à progresser au mois d'avril. L'augmentation a atteint 1,0% en glissement mensuel et 4,3% en rythme annuel, selon l'OFS

L'indice pour le bâtiment a enflé de 1,0% sur un mois à 114,3 points, quand celui pour le génie civil a gagné 1,2% à 112,4 points, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique dans son relevé périodique.

Le renchérissement dans le bâtiment n'a épargné aucune région et a été alimenté par les prix des installations sanitaires et de chauffage ou ventilation, ainsi que par les aménagements intérieurs. Région lémanique (+1,8%) et la Suisse du Nord-Ouest (+1,4%) ont été particulièrement touchées.

Le Plateau (-0,4%) fait figure d'exception dans le génie civil, quand le Tessin (+3,9%), la Suisse centrale (+2,5%) et la région lémanique (+2,4%) ont enregistré les hausses les plus vives.

/ATS