Les prix à la production et à l'importation se tassent en juillet

Indicateur avancé de l'inflation, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Indicateur avancé de l'inflation, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a poursuivi son recul en juillet, pour le troisième mois consécutif. Montres et dispositifs médicaux notamment sont devenus plus abordables, au contraire des hydrocarbures.

L'indicateur calculé par l'Office fédéral de la statistique a baissé de 0,2% en glissement mensuel, pour s'établir désormais à 106,2 points, selon un compte-rendu périodique diffusé jeudi.

Le renchérissement des hydrocarbures explique en bonne partie le modeste rebond de 0,1% du sous-indice des prix à l'importation, calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au moment du passage en douane. Le sous-indice des prix des biens locaux à la sortie d'usine s'est amenuisé de 0,3%.

Sur un an, le niveau des prix de l'offre totale des produits toutes origines confondues a baissé de 0,9%.

Publié début août déjà, l'indice des prix à la consommation n'avait guère bougé sur un mois en juillet, indiquant une inflation inchangée sur un an de 0,2%. Les loyers, principal poste de dépense d'une majorité de Suisses et qui n'entrent ni dans les prix à la production ni dans ceux à l'importation, ont augmenté de 2,6% sur un an, maintenant le rythme déjà observé en juin.

/ATS
 

