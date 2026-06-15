Les prix à la production et à l'importation s'affaissent en mai

Les prix à la production et à l'importation (PPI) en Suisse se sont repliés en mai de 0,4% ...
Les prix à la production et à l'importation s'affaissent en mai

Les prix à la production et à l'importation s'affaissent en mai

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les prix à la production et à l'importation (PPI) en Suisse se sont repliés en mai de 0,4% en glissement mensuel et de 1,8% sur un an. Le recul a été mû principalement par les produits pharmaceutiques, les hydrocarbures et l'électricité

Par rapport à avril, les prix des produits autochtones à leur sortie d'usine se sont tassés de 0,4%, quand ceux des produits étrangers relevés à la frontière ont reflué de 0,3%, indique lundi l'Office fédéral de la statistique dans son point de situation périodique.

Exception notable à la tendance baissière, les produits manufacturés en Suisse et destinés au marché indigène ont enflé de 0,6%.

/ATS
 

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