Les perspectives s'améliorent quelque peu mais restent modérées

Les perspectives pour l'économie suisse au cours des prochains mois se sont quelque peu éclaircies mais restent modérées.

Des timides améliorations au niveau de l'industrie et de la consommation des ménages ont permis une légère avancée du baromètre du centre de recherches conjoncturelles (KOF).

En décembre, cet indicateur très suivi par les milieux économiques a progressé de 0,6 point à 97,8 points, indique vendredi un communiqué de l'institut de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EDFZ). Le baromètre évolue cependant toujours en dessous de sa moyenne pluriannuelle.

Cet indicateur se situe dans le haut de la fourchette des prévisions, les économistes interrogés par l'agence AWP tablant sur un baromètre entre 95 et 98,0 points.

Au niveau de l'industrie manufacturière, des légères éclaircies sont observées en termes de production, mais la situation des affaires et le niveau des stocks restent préoccupants. Les autres secteurs sont restés quasi stables par rapport à novembre.

L'industrie textile, la construction de machines et l'électronique connaissent les plus grandes difficultés tandis que les secteurs papier-imprimerie et la métallurgie observent des améliorations.

/ATS