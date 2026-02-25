Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

La confiance pour l'économie suisse semble se rétablir ce mois-ci, même si l'évolution de l'inflation ...
Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Photo: KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN

La confiance pour l'économie suisse semble se rétablir ce mois-ci, même si l'évolution de l'inflation incite toujours à la prudence. Les anticipations concernant la zone euro et l'économie américaine se sont également nettement améliorées.

Après avoir plongé en janvier, l'indicateur UBS-CFA publié mercredi a progressé de 14,5 points pour s'établir à 9,8 points en février, reflétant un optimisme accru des analystes quant à l'évolution de l'économie helvétique au cours des six mois à venir.

Concernant la zone euro et les Etats-Unis, les perspectives s'éclaircissent également, l'indice progressant respectivement de 15,2 et 26,7 points, à 26,8 et -24,4 points.

Pour ce qui est de l'inflation, la prudence reste de mise. Une majorité des analystes s'attend à ce qu'elle reste à son niveau actuel proche de zéro, tandis que plus d'un quart d'entre eux estiment qu'elle pourrait encore reculer ces six prochains mois.

Selon l'enquête menée par UBS et l'association CFA Society Switzerland, les pressions inflationnistes devraient une nouvelle fois diminuer dans la zone euro, mais pourraient reprendre de la vigueur outre-Atlantique.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les nouveaux droits de douane US remplacent ceux déjà existants

Les nouveaux droits de douane US remplacent ceux déjà existants

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 13:33

Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:37

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:15

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:27

Articles les plus lus

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:23

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:27

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:13

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:15

Adecco progresse sur tous les fronts au 4e trimestre

Adecco progresse sur tous les fronts au 4e trimestre

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:21

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:23

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:27

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:13