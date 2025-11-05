Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

La confiance dans l'économie suisse s'est renforcée en octobre et l'indicateur de l'activité ...
Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La confiance dans l'économie suisse s'est renforcée en octobre et l'indicateur de l'activité économique a nettement progressé, selon les données du sondage conjoncturel du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Les attentes des entreprises pour l'évolution de l'activité au cours des six prochains mois se font plus optimistes, indique le KOF dans un communiqué paru mercredi. Elles se situent désormais à leur niveau du début d'année. Ce n'est toutefois pas le cas pour tous les secteurs. Ainsi, le segment hôtellerie et restauration se montre plus prudent quant à ses expectatives.

De son côté, l'indicateur de l'activité économique a retrouvé son niveau du mois de juillet, soit avant le relèvement des droits de douane imposés par les Etats-Unis à la Suisse. L'industrie manufacturière a joué un rôle clé dans cette amélioration. Une légère progression est également constatée pour les entreprises du commerce de détail ainsi que pour les assurances et services financiers.

Les attentes en matière d'inflation restent inchangées, aux alentours de 1,0% pour les 12 prochains mois, tandis qu'à moyen terme, soit à 5 ans, un taux de 1,9% est visé. Les salaires sont de leur côté attendus en hausse de 1,3% en moyenne d'ici l'année prochaine.

L'édition du mois d'octobre du sondage conjoncturel KOF se base sur les données récoltées auprès de 4500 entreprises actives dans l'industrie, la construction et les services.

/ATS
 

Actualités suivantes

Négociations salariales: le millésime 2026 s'annonce chiche

Négociations salariales: le millésime 2026 s'annonce chiche

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 11:17

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:53

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:13

Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:07

Articles les plus lus

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:03

Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:07

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:13

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:53

Fin de parcours pour Motosacoche

Fin de parcours pour Motosacoche

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 07:59

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:03

Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:07

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:13

Spotify accusé dans une plainte de fraude aux écoutes

Spotify accusé dans une plainte de fraude aux écoutes

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 01:21

USA: un avion-cargo s'écrase près de l'aéroport de Louisville

USA: un avion-cargo s'écrase près de l'aéroport de Louisville

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 05:43

Fin de parcours pour Motosacoche

Fin de parcours pour Motosacoche

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 07:59

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:03