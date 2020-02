Les pays voisins de l'Italie gardent leurs frontières ouvertes

Les frontières entre l'Italie et ses voisins européens ne seront pas fermées. Une telle décision serait 'disproportionnée', malgré la crainte d'une propagation de l'épidémie de coronavirus, selon un communiqué à l'issue d'une réunion à Rome des ministres de la Santé.

'Nous voulons être très clairs sur le fait qu'il n'est dans l'immédiat pas question de fermeture de frontières entre nos pays. Ce serait disproportionné et inefficace', a déclaré le ministre français de la Santé, Olivier Véran.

Lors de cette rencontre ministérielle à Rome entre Italie, France, Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie ainsi qu'Allemagne et Union européenne, les ministres ont aussi décidé d''évaluer au cas par cas' l'éventuelle annulation d'événements majeurs.

'Aucun pays ne peut agir seul'

Le ministre italien a assuré qu'il n'y a 'aucune modification des conditions de voyage des Italiens'. De toutes façons, a-t-il ajouté, 'nous parlons d'un virus qui ne reconnaît pas les frontières'. Pour le combattre, 'il faut coopérer, aucun pays ne peut agir seul', a-t-il souligné.

Dans leur communiqué conjoint, les ministres et l'Union européenne ont promis de 'partager et standardiser l'information aux voyageurs qui reviennent de zones à risque ou qui s'y rendent'. Ils vont aussi accroître les échanges d'informations médicales et épidémiologiques ainsi que sur les mesures adoptées pour faire face à l'infection.

M. Speranza a défendu l'action du gouvernement de Giuseppe Conte, soulignant que l'Italie a été le premier pays à stopper tous les vols directs de et vers la Chine et l'un des premiers à installer des scanners thermiques dans ses principaux aéroports.

'Les mesures prises sont très rigoureuses, très sérieuses. Il faut éviter tout alarmisme', a-t-il dit, se disant confiant dans l'effet des décisions prises en Italie (quarantaine pour onze villes et nombreuses restrictions dans la moitié des régions du pays).

