Les partisans des entreprises responsables passent à l'attaque

A moins d'un mois de la votation, les auteurs de l'initiative pour des entreprises responsables répondent à leurs opposants. Le texte soumis aux urnes exige un principe fondamental de la société et de l'état de droit, ont-ils plaidé lundi à Berne.

L'initiative pour des entreprises responsables, soumise au vote le 29 novembre, vise une évidence, a expliqué l'ancien conseiller aux Etats tessinois Dick Marty, figure de proue du comité d'initiative. Quiconque cause des dommages doit en être responsable et assumer ses actes. Un groupe comme Glencore, qui pollue ou détruit des régions, doit rendre des comptes, a argumenté le libéral-radical.

L'initiative populaire 'Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement' veut obliger les sociétés qui ont leur siège en Suisse à examiner régulièrement les conséquences de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement. Elles devront effectuer cette procédure tant pour leurs activités sur sol helvétique que pour celles à l'étranger.

Les multinationales devront aussi répondre des dommages causés par leurs filiales, mais pas pour les actions de leurs fournisseurs. Les PME ne seront pas concernées par le devoir de diligence, sauf en cas d'activité à haut risque comme le commerce d'or ou de diamants.

Les ONG qui travaillent avec des partenaires dans des pays en développement connaissent les conséquences désastreuses des activités de certaines multinationales, a poursuivi Chantal Peyer, membre du comité d’initiative et experte chez Pain pour le prochain. Le mouvement suscité par l'initiative est en outre international. L'UE va elle aussi prévoir de tels instruments dès l'an prochain.

Large soutien

L'initiative, déposée en octobre 2016, est soutenue par 130 organisations non gouvernementales, d'aide au développement, de défense des droits de l'homme et de l'environnement, a rappelé M.Marty. Au cours des jours et des semaines à venir, les initiants vont à nouveau redoubler d’efforts pour faire leur campagne.

Selon les derniers sondages, une majorité de Suisses seraient favorables au texte. Le Conseil fédéral et le Parlement reconnaissent le bien-fondé de l'initiative, mais ils ne veulent pas du projet sous cette forme. Ils soutiennent le contre-projet qui entrera en vigueur automatiquement si l'initiative est rejetée.

/ATS