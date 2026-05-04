Les opposants au « Smic » vaudois entrent en campagne

Pas de 'Smic à la française' mais le maintien du 'bon sens vaudois': les opposants aux deux ...
Les opposants au « Smic » vaudois entrent en campagne

Les opposants au

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Pas de 'Smic à la française' mais le maintien du 'bon sens vaudois': les opposants aux deux initiatives prévoyant l'introduction d'un salaire minimum cantonal ont lancé lundi leur campagne en vue de la votation du 14 juin.

Devant la presse à Lausanne, des représentants des milieux économiques et des partis de droite ont appelé à refuser ces deux initiatives portées par les syndicats et la gauche. Ils défendent, en revanche, le contre-projet du Conseil d'Etat, lequel prévoit aussi un salaire minimum de 23 francs de l'heure, mais fait primer les conventions collectives de travail (CCT).

Contrairement au système 'rigide' d'un salaire 'uniforme' appliqué à tout le monde, les CCT permettent de tenir compte des 'spécificités des branches', a relevé Florence Bettschart-Narbel, présidente du PLR Vaud. Pour son homologue de l'UDC, Sylvain Freymond, les deux initiatives 'rompent avec le dialogue social', puisque le salaire minimum serait appliqué en dépit de ce qui a été négocié dans les CCT.

/ATS
 

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