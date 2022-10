Les offres d'emploi dans l'industrie ont augmenté en octobre

Les offres d'emploi publiées sur internet ont augmenté de 15% sur un an au cours des mois de septembre et octobre, portées notamment par l'industrie et la construction, selon le relevé de l'agence de recrutement Michael Page.

Différents profils ont été particulièrement recherchés en octobre, mois au cours duquel les offres d'emploi à destination des monteurs, des artisans et des spécialistes de l'électronique ont enregistré des progressions à deux chiffres. Les profils compétents dans le management et l'administration étaient également très recherchés (+58,1% en octobre sur un an) ainsi que dans le commerce de détail (+20,3%).

Les deux cantons bâlois, ainsi que l'Argovie ont enregistré un bond de 21,7% des offres d'emplois en octobre sur un an, toutes les autres régions ont également inscrit une progression.

/ATS