Les nuitées portées par les pays lointains en mai

L'hébergement touristique a poursuivi sa croissance en mai. Les nuitées ont progressé de 13,6% à 3,2 millions, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le retour des hôtes étrangers, en particulier ceux venus de pays lointains, a soutenu la progression.

Les nuitées des visiteurs étrangers ont bondi de près d'un tiers, à 1,7 million d'unités. Le retour des hôtes en provenance des Etats-Unis a largement contribué à la reprise (+42,5%), le pays se classant même devant l'Allemagne en nombre de nuitées. Le Royaume-Uni, la France et l'Inde, pour laquelle les nuitées ont plus que doublé, complétaient le top cinq des principaux pays d'origine des hôtes.

Les visiteurs venus des Etats-Unis sont principalement allés dans les régions autour des villes de Zurich, Lucerne et Genève. La répartition géographique des hôtes allemands s'est globalement restreinte à la Suisse alémanique, de même pour les Français, dont les séjours se sont concentrés en Suisse romande.

Le mois de mai a également été celui du retour des touristes chinois, pays qui figure à nouveau dans la liste des dix pays générant le plus de nuitées, en neuvième position et après la Corée du Sud. Les visiteurs venus de l'Empire du milieu semblent reprendre leurs marques, après plusieurs années d'interruption de leurs séjours en raison de la pandémie. Les régions zurichoise, bernoise, genevoise et lucernoise sont celles ayant comptabilisé le plus de nuitées des visiteurs venus de Chine.

Dans l'ensemble, le mois de mai a fait la part belle aux nuitées des hôtes venus des pays lointains. L'Australie (10e), la Thaïlande (12e), le Canada (14e), Singapour (15e), le Brésil (17e), les Emirats arabes unis (18e), l'Arabie saoudite (19e) et Taïwan (20e) figuraient tous dans le top 20 des pays générant le plus de nuitées en Suisse.

Les Suisses sortent des frontières

La demande helvétique a pour sa part continué de s'essouffler, alors qu'il est à nouveau possible de voyager à l'étranger sans entrave. Les hôtes indigènes ont généré 1,5 million de nuitées (-2,0%). La base de comparaison est toutefois très élevée, car une forte croissance avait été enregistrée pendant la pandémie.

Dans l'ordre, ce sont les régions zurichoise, bernoise, et le Tessin qui ont eu les faveurs de la clientèle helvétique en mai. Lucerne, Vaud et la Suisse orientale ont également dépassé la barre des 100'000 nuitées d'hôtes suisses.

En prenant en compte les résultats cumulés depuis le début de l'année, l'hôtellerie suisse a enregistré 15,5 millions de nuitées de janvier à mai 2023, ce qui correspond à une hausse de 14,9%. Les visiteurs étrangers affichent 7,3 millions de nuitées (+35,9%). Les hôtes indigènes ont généré 8,2 millions de nuitées (+0,9%).

